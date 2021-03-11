Valencia, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için Fenerbahçe maçını "son fırsat" olarak görüyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi 29. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek İspanya'nın Valencia Basket takımı, ilk 8'e kalma umudunu sürdürmek için bu maça büyük önem veriyor.

Valencia Basket Başantrenörü Jaume Ponsarnau, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Fenerbahçe bizim için direkt rakip. Kilit bir maça çıkacağız. Bizi yenerlerse ilk 8'e kalmamız zor." dedi.

Avrupa Ligi'nde son iki maçlarını kaybettiklerini ve sıralamada zor bir durumda olduklarını kaydeden Ponsarnau, "Her şeye rağmen evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir kazanma yüzdemiz var ve bu, üst düzey rekabet kapasitemizde bize güven veriyor. Çalışma olarak daha iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu sezon oynayabileceğimiz en zor karşılaşmalardan birine çıkacağız." diyen Ponsarnau, "Ancak evimizde oynayacağız ve antrenman yapma süremiz oldu. Guillem Vives'in takıma dahil olması yararlı oldu. Ayrıca Fernando San Emeterio gibi oyuncularımız kendilerini daha da geliştirdi. İstikrarsız bir dönem geçiren Vanja Marinkovic de iyi bir hafta geçirdi." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Şu andaki Fenerbahçe, kasım ayında deplasmanda yendiğimiz (90-86) takımdan çok daha iyi durumda. Avrupa Ligi'nin en üst kalitedeki takımlarından biri. kazanmayı bilen oyuncuları var. Defansif ve oyun anlamında çok geliştiler. Önceden taktiksel sayılar kazanıyorlardı şimdi ise açık bir şekilde yetenekli oyuncuları öne çıkıyor. Son dönemlerde tüm maçlarını kazanıyorlar. Nando de Colo, Marko Guduric ya da Dyshawn Pierre maçın kaderini değiştirebiliyor."