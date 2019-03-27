Vali Akbıyık, Emekli Korucularla Buluştu

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık
, emekli güvenlik korucuları ile toplantıda bir araya geldi.
Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, korucuların memlekete büyük hizmetler sunduğunu söyledi.
Kentte huzur, asayiş ve güvenliğin en büyük mimarının jandarma, polis ve askerin yanındaki güvenlik korucuları olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:
"Daha önce birçok yerde paylaşmadım. Ailem de korucu ailesi. Onun için sizlerin problemleri ile sadece bir kaymakam ve vali olarak değil, bir korucu yakını olarak da ilgileniyoruz. Sizin ne tür problemi varsa onları beraber konuşacağız. Hakkari'de yaklaşık 7 bin korucumuz var. Bunun yanında 3 binin üzerinde de emekli korucumuz var. Yani koruculuk mesleğiyle ilgili 10 bin civarında insanımız var. Bunu ailelerin fertleriyle değerlendirirsek, bu da yaklaşık 40 ile 50 bin kişiye hitap ediyor. Tabi 1984
'ten beri birçok acı ve üzüntüler yaşandı, şehitlerimiz oldu. Şu anda 600'ün üzerinde Hakkarili korucu veya korucu yakını şehidimiz var, bir çoğu gazi oldu. Bu bayrak ve vatan için hiçbiriniz çekinmeden güvenlik güçlerimizin yanında canla ve kanla her şeyinizi veriyorsunuz."
"Hakkari'de bugün olduğu gibi yarın da hizmetler konuşulsun. Gerçekten son yıllarda güzel hizmetler yapıldı. İl merkezinde Cüneyt bey döneminde içme suyu, asfalt ve kanalizasyon sorunu giderildi." diyen Akbıyık, hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.
Ardından Vali Akbıyık, emekli korucuların sorun ve taleplerini dinledi.
Toplantıya, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.