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Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.


Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle engellilere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya ve çok sayıda engelli ile ailesi katıldı. Vali İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, kahvaltıya katılan tüm engelli ve ailelerine teşekkür etti.


Sekiz yaşından beri görme engelli olan dengbej, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen ve birçok kitap yazan Abdülkadir Kızılkaya ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, Kızılkaya'yı örnek göstererek engelliğin sınır tanımadığını belirtti. Her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, tüm engellilerin gününü kutlayarak, kahvaltı programına katılan çocuklara oyuncak dağıttı. - HAKKARİ

Kızılkaya, Hakkari, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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