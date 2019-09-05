Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Komutanlığını ziyaret etti
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Vali Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Komutanlığını ziyaret etti

2 saat önce

Vali Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Komutanlığını ziyaret ettiHAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova'da, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Komutanlığını ziyaret etti

HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova'da, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğini ziyaret etti.

Öğlen saatlerinde Yüksekova ilçesine gelen Vali Akbıyık, ilk olarak yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacıyı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaretten sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bir süre askerlerle sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra incelemede bulunmak üzere Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine geçti. Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve personel tarafından karşılanan Vali Akbıyık, inşaat halinde bulunan binaları inceledi. Kaymakam Doğramacı ve Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'dan yapılacak yeni binalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, bölgeden ayrıldı.

Vali Akbıyık'a Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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