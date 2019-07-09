Son Dakika Haberleri: Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya geldi
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Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya geldi

24 dakika önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya geldi, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Şentürk tarafından karşılanan Vali Aksoy, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamında Vali Şentürk, Vali Aksoy ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valiler, kentin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Necati Şentürk, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Bilecik, Yaşam
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