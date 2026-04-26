Vali Aktaş’tan İŞKUR’a ziyaret: İstihdam çalışmaları masada

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Ziyarette, il genelindeki istihdam politikaları, iş gücü piyasasının mevcut durumu ve yürütülen projeler detaylı şekilde ele alındı.

İSTİHDAM VERİLERİ VE PROGRAMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Aktaş, İl Müdürü Ahmet Karakaya’dan Afyonkarahisar’daki istihdam verileri, aktif iş gücü programları ve işverenlere sağlanan destekler hakkında bilgi aldı. Görüşmede, özellikle işsizliğin azaltılması ve nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik projeler üzerinde duruldu. Mesleki eğitim faaliyetlerinin önemi de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İŞ GÜCÜ VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE YAKIN TAKİP

Ziyarette, İŞKUR’un yürüttüğü çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, kurum faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Aktaş, istihdamın artırılmasına yönelik tüm çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Haber: Faruk Kılınç