Son Dakika Haberleri: Vali Atik Kayabağlar Beldesini ziyaret etti
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Vali Atik Kayabağlar Beldesini ziyaret etti

19 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kayabağlar Beldesini ziyaret etti.

Vali Atik Kayabağlar Beldesini ziyaret etti, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kayabağlar Beldesini ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt ve Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven'i ziyaret eden Atik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Atik, daha sonra katıldığı iftar programında belde sakinleriyle aynı sofrayı paylaştı. İftar sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Atik, bir çay ocağındaki vatandaşlarla sohbet etti, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Salim Seven, Siirt, Kayabağlar, Güncel
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