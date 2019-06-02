Vali Atik Kayabağlar Beldesini ziyaret etti
19 dakika önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kayabağlar Beldesini ziyaret etti.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Valisi Ali Fuat Atik
, Kayabağlar
Beldesini ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti
Siirt Milletvekilli Osman Ören
, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Erol Ürküt ve Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
ile Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven
'i ziyaret eden Atik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Atik, daha sonra katıldığı iftar programında belde sakinleriyle aynı sofrayı paylaştı. İftar sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Atik, bir çay ocağındaki vatandaşlarla sohbet etti, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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