Vali Ayhan'ın Ziyaretleri

Sivas
Valisi Salih Ayhan
, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) başkanını ziyaret etti.
SESOB'u ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan'ı, SESOB Başkanı Beşir Köksal
ve yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladı.
Esnafların sıkıntıları hakkında Köksal'dan bilgi alan Vali Ayhan, sorunların hep birlikte istişareler yapılarak çözüleceğini, el sanatları çarşısının da en kısa zamanda yapılacağını söyledi.
Esnaflığın Sivas'ın yükünü çeken bir müessese olduğuna dikkat çeken Vali Ayhan, "Esnaf teşkilatımızla birlikte bu ahilik kültürünün yaşaması için çalışmalarımız devam edecektir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımızın en büyük hayali bir el sanatları çarşısı idi. İnşallah onu da el birliği içerisinde Sivas'ımıza kazandıracağız. İlimizin gelişmesi ve kalkınması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir çalışmalarımızın hayata geçirilmesi amacıyla 26 Aralık
tarihinde bir çalıştay yapacağız." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SESOB Başkanı Köksal, Vali Ayhan'a ziyaretin anısına el sanatlarından oluşan kalem ve "Osmanlı Döneminde Sivas'ta Ahilik ve Esnaf Teşkilatı" isimli kitabını hediye etti.