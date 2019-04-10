Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Vali Ayhan Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

13 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Vali Ayhan Ticaret Borsasını Ziyaret Etti, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ayhan, ziyarette, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

"Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" sloganıyla başlatılan 15 projeyi uygulamaya koyduklarını ifade eden Vali Ayhan, Sivas'ın her zaman üreten, büyüyen, gelişen bir il olması için çalıştıklarını vurguladı.

Ayhan, "Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirmek, geleneksel tarım anlayışını yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak için tarım ve hayvancılığın paydaşları olan kurumlarımızla birlikte istişare ederek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oluşturduğumuz komisyon tarafından çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. En yakın zamanda inşallah projemizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu da ziyaretinden dolayı Vali Ayhan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:32 Kaynak: AA
Salih Ayhan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan Ticaret Borsasını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]