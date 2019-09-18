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Vali Ayhan ve milletvekili Yılmaz, yaralı uzman çavuşu ziyaret etti

17 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan uzman çavuş Murat Atalay'ı (28) baba ocağında ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan uzman çavuş Murat Atalay'ı (28) baba ocağında ziyaret etti.

Ayhan ve Yılmaz, Kızılcakışla köyünde tedavisi süren Atalay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atalay ile bir süre sohbet eden Yılmaz, "Allah korumuş, Allah afiyet versin" dedi.

Vali Ayhan da uzman çavuş Atalay'a "Milli Mücadelede Sivas 108. Gün" adlı kitabı hediye etti.

Ziyarette, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da hazır bulundu.

Vali Ayhan ve milletvekili Yılmaz, yaralı uzman çavuşu ziyaret etti

Milletvekili, Murat Atalay, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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