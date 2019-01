Vali Aykut Pekmez'den Tut İlçesine Ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sorunların yerinde tespiti ve çözümü ile çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla başlattığı ilçe gezilerine Tut ilçesiyle devam etti.

Tut ilçe ziyareti sırasında Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.



Tut ilçesine gelişinde Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti İlçe Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Cemal Avcı ve ilçe yöneticileri karşıladı.



Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçen Vali Aykut Pekmez, Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten ilçenin genel durumu ve tarihçesi, yürütülen projeler, yapımı devam eden kamu yatırımları, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile kurumların çalışmaları hakkında bir brifing aldı. Brifing'te ilçenin sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri görüşüldü.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tut Belediyesini ziyaret eden Vali Pekmez, Belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Cemal Avcı'dan bilgi aldı.



Belediye Ziyareti sonrası Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Tut ilçe esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet edip halini ve hatırını sordu.



İlçe Ziraat Odası Başkanlığını da ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek, Ziraat Odasının Tut ilçesindeki faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Aykut Pekmez'in Tut ilçe programı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Vali Pekmez ve beraberindekiler daha sonra ilçe merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından 2012 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesindeki polis kontrol noktasına bölücü terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Mahmut Kayan'ın ailesini ziyaret etti.



Vali Aykut Pekmez, Şehit Polis Memuru Mahmut Kayan'ın ailesiyle sohbet ederek, herhangi bir istek ve arzularının olup olmadığını sordu.



Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunun belirten Vali Aykut Pekmez "Bizler şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Sizlerin gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Şehitlerimizin anne-baba, eş ve çocukları devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların bu vatan için yaptığı fedakarlığı ve haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Her türlü ihtiyaçlarınızda kapılarımız şehit ailelerimize sonuna kadar açıktır. Kahraman şehidimiz Mahmut Kayan vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şahadet şerbeti içti. Şehit olurken de bizlere emanet olarak ailelerini bıraktı. Bizde bu emanete her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Vatanı, milleti ve bayrağı için şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

