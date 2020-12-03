Vali Ayyıldız'a "Dünya Engelliler Günü" ziyareti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Bahadır Sarı ve öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendirdiklerini anlattı.

Ayyıldız, "Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devletimizin yanında engelli kardeşlerimizin derdi ile dertlenen ve onlara destek sunan tüm paydaşlarımızla onları daha müreffeh bir seviyeye getirmeye çalışacağız." dedi.