Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi

05.06.2022 14:34

- Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' çerçevesinde Van Gölü'nde başlatılan dip çamuru temizliği çalışmalarını gezdi.

- Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' çerçevesinde Van Gölü'nde başlatılan dip çamuru temizliği çalışmalarını gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte İskele sahilindeki dip çamuru ve sahil şeridi temizliği çalışmalarını ziyaret eden Vali Balcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra burada gazetecilere açıklamada bulunan Balcı, "Van Büyükşehir belediyemizin Van Gölü etrafında yaptığı temizliğe dikkat çekmek için buradayız. Memleketi sevmek, sadece insanı ile beraber sevmek değildir. Memleketi, milleti sevmek; dağları, taşları, ovaları, ırmakları, nehirleri ve gölleri ile beraber sevmektir. Bu anlamda Van Gölü sadece Van'ın, Türkiye'nin değil; dünyanın bir mirası. Bunu korumak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Van Gölü bırakmak, bizim için elzem ve yaşamsaldır. Van Gölü sadece bir güzellik anlamında değil, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine, kültürüne, turizmine katkı sağlayan bir değerdir aynı zamanda. Yani bunu bizim canla başla korumamız lazım. Bu konuda da Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve devletimizin bütün kurumları, kuruluşları canla başla çalışmakta. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızda bu konuya çok önem veriyor, hanımefendi de bu koruma işini himayelerine almıştı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok büyük destek veriyor, fon da sağladılar. Şuan da çalışmalar devam ediyor. Van Gölü kesinlikle çok önemli. Korunması gerekir. Asla kirletmeyeceğiz, temizliğine de daha çok önem vereceğiz, daha çok çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi
Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi
Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi
Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi

YORUMLAR
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Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti Vali Dr. Ozan Balcı, katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Van Gölü, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Balcı Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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