Vali Baruş'tan ziyaret ve incelemeler - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Lokantacılar Derneği Başkanı Furkan Turmuş'u ziyaret etti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi'nde tarihi konaklardaki restorasyon projelerini inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toptaş'tan pandemi sonrası oda üyelerinin durumu ve Turmuş'tan derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Baruş, daha sonra Çınar ile tarihi konaklarda incelemede bulundu.

Baruş, geleneksel değerlerin sergilenmesi adına hayata geçen müze ve diğer dönüşüm alanlarının kültürel değerlerin yaşatılması bakımından önemli olduğunu belirterek, "Valilik olarak elimizden geldiğince bu tür çalışmaları destekliyoruz, gereken desteği vereceğiz. Burası tam manasıyla lezzet sokağı, geleneksel değerlerin yansıtıldığı, geleneksel mimarinin tüm güzelliğiyle olduğu bir bölge olacaktır." ifadelerini kullandı.