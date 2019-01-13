Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin, Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Bilgin, Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, spor alanlarında başarı gösteren öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, spor alanlarında başarı gösteren öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Bilgin Trabzon'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olan Ömer Amiş, Asrın Bağdan ile Efekan Karyürek tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Spor alanında başarılı olan öğrencileri tebrik eden Bilgin, spora ve sporculara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gençlerin sportif faaliyetleri yönlendirilmeleri gerektiğini anlatan Bilgin, kurumların bu yönde çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Bilgin, sporcularla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, Kırklareli, Lütfullah Bilgin, Güncel
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