Vali Bilgin Mevlana Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mevlana Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında geldiğini belirtti.

Karşılıksız sevgisi, derin merhameti ve müstesna düşünceleriyle sadece İslam alemini değil, diğer dinlere mensup insanları da kendine hayran bırakan kişinin Mevlana olduğunu belirten Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek 'Ne olursan ol yine gel' sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. 'Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.' dizelerinde de görüldüğü üzere nefretten, şiddetten ve kibirden arındırılmış bir dünyanın kurulabilmesi için yüzyıllar öncesinden bize yol göstermektedir. Millet olarak, Mevlana'nın nasihatlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyor olmamız nedeniyle, onu anlamak için daha fazla çaba göstermeli ve onun nasihatlerini tüm dünyaya anlatmalıyız.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en büyük mesajı aşk, sevgi ve birliktir. O aynı zamanda barışın ve kardeşliğin simgesidir. Bu duygu ve düşüncülerle şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali, inancı estetikle harmanlayan büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'yı 746. vuslat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Mevlana Haftası'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."