Vali Bilmez'den Adliye Ziyareti
1 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurumlara iade-i ziyarette bulunuyor.
Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurumlara iade-i ziyarette bulunuyor.
Vali Bilmez, bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Adliye binası önünde Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin
tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre makam odasında sohbet etti. Vali Bilmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Keskin, adliyenin fiziki durumu ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
Vali Bilmez, daha sonra aynı bina içerisinde bulunan Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı Erhan Çavuşoğlu ve 1. İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven ile görüştü. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu ve İdare Mahkemesi Başkanı Arseven ile bir süre sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra adliyeden ayrıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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