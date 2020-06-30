Vali Bilmez'den yaralı korucuya ziyaret - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Çaldıran ilçesi Yukarı Yanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiş ve olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Vali Bilmez, beraberindekilerle yaralı korucuyu tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret etti.



Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Bilmez, "Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır. Çaldıran ilçemizde hain terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan güvenlik korucumuzu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah acil şifalar versin. Teröre ve destekçilerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN