Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'in Eşi, Şehit Kızını Yalnız Bırakmadı

Vali Bilmez'in Eşi, Şehit Kızını Yalnız Bırakmadı

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, şehit mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Esra Arslan'ın nişan törenine katıldı.

Vali Bilmez'in Eşi, Şehit Kızını Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, şehit mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Esra Arslan'ın nişan törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İpekyolu ilçesinde 10 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Arslan'ın polis memuru olan kızı Esra Arslan ile polis memuru Burak Akbaba'nın nişan törenine katıldı.

Polis evindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve şehidin annesi Esmer Arslan, eşi Emine Arslan ile yakınları tarafından karşılanan Bilmez, gelin adayı ile yakından ilgilendi.

Van'a gelir gelmez böyle bir organizasyona katılmanın kendisi için gurur ve büyük bir şans olduğunu belirten Bilmez, "Böyle özel bir günde şehidimizin ailesinin yanında olmak beni onurlandırdı." ifadesini kullandı.

Çifte alyanslarını takarak mutluluklar dileyen Bilmez, şehidin annesi, eşi ve çocuklarıyla da sohbet etti.

Şehit Arslan'ın eşi Emine Arslan, devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "İhtiyacımız olduğunda ve çağırdığımızda devletimiz her an yanımızda oldu. Bu bize büyük bir güç ve güven veriyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:01 Kaynak: AA

İpekyolu, Emin Bilmez, Van, Güncel
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