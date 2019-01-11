Vali Bilmez, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, "Van'ın huzurla, birlik ve beraberlikle anılan bir il olmasını temenni ediyorum." dedi.
Van Devlet Tiyatrosu
'nda düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Vali Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla muhtarların sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirildiğini söyledi.
Bilmez, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan sistem aracılığıyla muhtarların görev yaptığı mahalle ve köylerin sorunlarını internet üzerinden ilgili birime aktarabildiğini kaydetti.
Kanunların muhtarlara birçok sorumluluk yüklediğini vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:
"Her muhtar mahallesinde devleti, Cumhurbaşkanını, valiyi ve kaymakamı temsil eder. Mevzuatımızda da kendi köyünün, mahallesinin mülki idare amiridir, belediye başkanıdır, kanaat önderidir. Muhtarlardan beklentimiz fazla. Van'ın huzurla, birlik ve beraberlikle anılan bir il olmasını temenni ediyorum. Van'ın ve Vanlının lehine olan her işin yanındayız, aleyhine olan her işin karşısındayız. Muhtarlarımızdan ciddi bir beklentimiz var. Devlet hiç kimsenin baskısına ve meydan okumasına fırsat vermez. Unutmayalım ki devletten daha büyük organizasyon, milletten daha büyük cemiyet, cemaat, tarikat yok."
Programda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız
"uyuşturucu maddeler ve zararları", Yeşilay
Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin
de kurumuyla ilgili sunum yaptı.
Programa Vali Yardımcıları İbrahim Civelek ile Faruk Bülent Baygüven, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akkuş
da katıldı.