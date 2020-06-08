Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşyol Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulunan Bilmez, projenin tamamlanmasıyla kavşaktaki yoğunluğun azalacağını belirtti.

Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Başkan Danışmanı Mucip Tapan ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.

Beşyol Kavşağı, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 22:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]