Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Güroymak İlçesini Ziyaret

Vali Çağatay'dan Güroymak İlçesini Ziyaret

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Güroymak ilçesini ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Güroymak İlçesini Ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Güroymak ilçesini ziyaret etti.

İlçede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılanan Vali Çağatay, kurum amirleriyle bir araya geldi.

Yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışını gerçekleştiren Çağatay, ardından engelli ayakkabı boyacısı Gürgün Şipalli için yapılan iş yerinin de açılışına katıldı.

İlçedeki tekstil fabrikasını da gezen Vali Çağatay daha sonra İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Güroymak Kaymakamlığınca yürütülen "Konuşma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitimi" projesi kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı slayt gösterimini izledi.

Vali Çağatay, burada yaptığı konuşmada, konuşma güçlüğünün kolay olmadığını ancak bunun tedavi edilebildiğini söyledi.

Çağatay, şöyle dedi:

"Değişimi gördüm ve gerçekten çok şaşırdım. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum, eğitmenlerimize de teşekkür ederim. Kaymakamımız bu konuda çok gayret gösterdiği için emeği ortada. Gençlerimiz de bu konuda çok azim göstermiş. Hayatlarının değiştiğine eminiz. Videoyu izlediğimde gerçekten bir emek ve gayret var. Bu insanı çok etkileniyor."

Güroymak Devlet Hastanesi'ne de giden Çağatay, yetkililerinden bilgi alarak, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Güroymak 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Çağatay, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

Ziyaretinde Vali Çağatay'a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:24 Kaynak: AA

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