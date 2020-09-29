Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı, System.String[]

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vali Çakır, görülen belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Vali Çakır'a İl Sağlık Müdürlüğü yetkileri Covid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Vali Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün de korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vali Yardımcısı Göncü'nün, tedavisinin ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı
Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı

Nurullah Çakır, Koronavirüs, Avni Çakır, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çakır ile bir kaymakam Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

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