Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik" - Son Dakika

Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik"

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan Toplantısı açılışı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan Toplantısı açılışı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

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Vali Ali Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Birlik Meclis Toplantısı'na katıldı.

Çözüm odaklı ve yoğun bir mesai ile çalışılacağını belirten Vali Çelik, "Temel noktamız; insanımızın daha huzurlu daha güvenli yaşamını sürdürmesi ve devletimizin sunmuş olduğu hizmetlerin en uç noktadaki köylerimiz dahil olmak üzere aynı standarta ulaşması. Sorunları çözmek için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bizlerin yapacağı bir şey olursa gece gündüz demeden arayabilirsiniz" diyerek telefon numarasını paylaştı.

Pandemi sürecindeki anlayış ve sabırlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Vali Çelik, muhtarlardan sorumlu oldukları bölgelerde halkı Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmelerini istedi. Vali Çelik, "Salgın sürecini ülkemizin hızlı bir şekilde atlatması için hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Köylerimizde sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımın önemini anlatmanızı istiyorum. Bu bizim hem vicdanen hem de birbirimize karşı sorumluluğumuz" diye konuştu.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya; Vali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal ile muhtarlar katıldı. - KÜTAHYA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kütahya Merkez, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:21 Kaynak: İHA

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