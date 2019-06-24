Vali Coşkun'un ilçe ziyaretleri sürüyor
1 saat önce
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Valisi Ömer Faruk Coşkun
, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Coşkun, ziyaret kapsamında, ilçede meyve hasadı yapılan bir meyve bahçesine giderek çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerle bir süre sohbet eden Coşkun, daha sonra yapımı devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü
hizmet binasında incelemelerde bulunarak Kaymakam Mutlu Almalı'dan bilgi aldı.
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