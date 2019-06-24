Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun'un ilçe ziyaretleri sürüyor
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Vali Coşkun'un ilçe ziyaretleri sürüyor

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun'un ilçe ziyaretleri sürüyor, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.


Vali Coşkun, ziyaret kapsamında, ilçede meyve hasadı yapılan bir meyve bahçesine giderek çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerle bir süre sohbet eden Coşkun, daha sonra yapımı devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak Kaymakam Mutlu Almalı'dan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:58 Kaynak: AA
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