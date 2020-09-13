Vali Çuhadar fıstık hasadına katıldı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Besni ilçesinin Köseceli Beldesinde fıstık hasadına katıldı.

Besni ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar'ı ve beraberindeki heyeti Besni Kaymakam Vekili Mutlu Köksal ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Besni ziyareti kapsamında ilk olarak İl Özel İdaresinin desteğiyle çevre düzenleme çalışmaları yapılarak işletilmesi için Besni Belediyesine devir edilen Su Gözü mesire alanında incelemelerde bulundu.

Buradaki incelemelerin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Suvarlı Beldesine geçerek Belediye Başkanı Gülfer Ağır'ı ziyaret edip, Belediyenin yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Suvarlı Belde meydanında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar ise, beldelerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkürlerini iletti.

Suvarlı'daki temaslarının ardından Köseceli Beldesine geçen Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Kerim Turgut'u ziyaret ederek, belediyenin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Köseceli Beldesindeki temasları kapsamında ilçe ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Fıstık Hasadına katıldı.

Köylü vatandaşlarla birlikte fıstık toplayan Vali Mahmut Çuhadar, Besni'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Antep Fıstığı hasadında çiftçilere bol ve bereketli bir hasat geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Besni programının son bölümünde 2017 yılında Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üst Çavuş Recep İnce'nin Köseceli Beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti. - ADIYAMAN