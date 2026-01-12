Vali Dallı'dan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Dallı'dan Gazetecilere Kutlama

Vali Dallı\'dan Gazetecilere Kutlama
12.01.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dallı, Doğa Kültür Köyü Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basının çalışmalarının kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Dallı, "Sizler, toplumun gözü kulağı olan, toplumdaki sorunları, ortaya çıkan her türlü çözülmesi gereken hususları duyuran, bizlerle paylaşan çok önemli bir mesleğin mensuplarısınız, öncelikle onu söylemek lazım. İlimizde de her türlü sosyal, ekonomik, kültürel gelişmenin duyurulması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında yaptığınız çalışmalar bize her zaman yol gösterici oluyor." diye konuştu.

Dallı, idarecilik ve gazeteciliğin birçok ortak yönü olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim mesleklerimizde mesai kavramı diye bir şey yok. Yani 24 saat her an hazır olmak durumundayız. Biz de öyleyiz, siz de öylesiniz. Allah vermesin, herhangi bir yerde kriz, afet başka bir acil müdahale gerektiren durum olduğu zaman sabaha karşı saat 3 olmuş veya gündüz 12 olmuş bizim mesleklerimiz açısından hiçbir farkı yok. Biz dolayısıyla pek çok konuda mesai birliği yapan, çalışma arkadaşlığı yapan iki meslek grubuyuz. Sizin bizim mesleğimizin icrası açısından son derece büyük bir öneminiz var."

Dallı, programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak günlerini ve yeni yıllarını kutladı, basın şehitlerine ve ahirete irtihal etmiş basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diledi.

Basın mensupları da günün anısına fotoğraf çektirdikleri Dallı'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Meftun Dallı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Dallı'dan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:22:12. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Dallı'dan Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.