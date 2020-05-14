Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Forum Magnesia AVM'yi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları denetledi.

Korona virüs (Covid-19) kapsamında geçici süreliğine kapatılan alışveriş merkezleri pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Vali Ahmet Deniz de, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşliğinde Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl Hıfzı Sıhha Kurulunun virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri denetleyen Vali Deniz, AVM yönetiminden bilgi aldı. Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını isteyen Vali Deniz, vatandaşlarında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda tedbiri elden bırakmamasını istedi. Alışveriş merkezlerinin açılması sebebiyle farklı illerde yaşanan olumsuz görüntülerin Manisa'da yaşanmadığını belirten Vali Deniz, vatandaşların bu konuda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - MANİSA