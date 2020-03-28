Korona virüsün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler ile daha önce alınan tedbirlerin uygulamaları ve denetimlerle ilgili konuların görüşüldüğü ve belediye başkanlarının da katıldığı Manisa İl İdare Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.



Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Abdullah Etil ve Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeler doğrultusunda alınan ve alınacak tedbirlerin hassasiyetle uygulanması gerektiğini belirten Vali Deniz "Ülke olarak hassas bir süreçten geçiyoruz. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Özellikle kapatılan iş yerlerinin, vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu market ve pazar yerlerinde gerekli denetim ve kontrolleri sağlayalım. Ayrıca banka ve PTT önlerinde de vatandaşlarımızın toplu bir şekilde beklememeleri için gerekli önlemleri alalım" dedi.



İller arası otobüs seferleri yasaklandı



Salgının yayılmasını önlemek amacıyla iller arası gerçekleştirilen otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 tarihi saat 17.00 itibari ile yasaklandığını belirten Vali Deniz "Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında iller arası otobüslerle seyahatlerine izin verilmeyecektir" dedi.



Salgının bize ve bizden de başkalarına geçmesini önlemenin en etkili yolunun sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu belirten Vali Deniz, şöyle konuştu: "İlimizde mesire ve park yerlerinde, vatandaşlarımızın bugün itibariyle piknik, yürüyüş vb faaliyetler yapmalarını da yasakladık. Salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Ancak en etkili yol vatandaşlarımızın kendi sosyal izolasyonunu sağlaması. Tüm vatandaşlarımızın,milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlana kadar zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz" - MANİSA