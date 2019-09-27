Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, Elazığ'da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Ekinci, Elazığ'da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, civa zehirlenmesi nedeniyle Elazığ'da tedavi gören öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

Vali Ekinci, Elazığ'da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, civa zehirlenmesi nedeniyle Elazığ'da tedavi gören öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.


Sancak Beldesi'nde ilk ve ortaokulda geçtiğimiz hafta birçok öğrenci ve öğretmen, civa ile temas ettiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılarak Bingöl'de tedavi altına alındı.Bazıları ise Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanelerinde tedavileri süren öğrenci ve öğretmenleri Vali Kadir Ekinci ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Ekinci, öğrencilerin ve öğretmenlerin tedavi süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Vali Ekinci'ye ziyareti sırasında Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'da, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi eşlik etti. - BİNGÖL

Bingöl, Elazığ, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası kalp krizi geçiren 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı
'Çocukları deprem haberlerinden uzak tutun' Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 13:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ekinci, Elazığ'da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]