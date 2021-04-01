Vali Elban: "Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceğiz" - Son Dakika

Vali Elban: "Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceğiz"

01.04.2021 12:17
Vali Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceklerini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'nin protokol imza töreni Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Valilik koordinesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında nisan ayında Kozan, Yüreğir, İmamoğlu, Sarıçam, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde yöreye uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinden; tıbbi nane, nane, lavanta, adaçayı, ölmez otu, melisa, çörekotu, papatya, kekik ve biberiyeden oluşan 694 bin 750 adet bitkinin çiftçi bazında dikimi gerçekleştirilecek.

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen projeye katkı sunmak amacıyla; Çukurova Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Teknik Destek Programından destek almaya hak kazanan 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' kapsamında; ilçe müdürlüklerinde görevli personeller ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli teknik personellerden oluşan 29 kişiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda sertifika eğitimi verilmesinin yanı sıra Yüreğir Belediyesi tarafından 100 bin adet tıbbi ve aromatik bitki fidesi temin edildi ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yöreye uygun tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

İmza töreninin gerçekleşmesinin ardından projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Elban, insanoğlunun ilaç olarak bitkileri kullanmasının insanlık tarihinin en eski tıbbi tekniklerinden biri olduğuna değinerek, "Tarih boyunca birçok baharat ve ot insanlar tarafından şifa kaynağı olarak hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde hala ilaç üretiminde kimyasal ve sentetik maddelerin yanı sıra şifalı bitkilerin kullanımı da sürdürülmektedir. İnsanlık var oldukça şifalı bitkilere duyulan ihtiyaç asla bitmeyecek. Hepimizin de bildiği üzere Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini ilimizin topraklarında bulduğu ancak iksiri kaybettiği rivayet edilmektedir. Çukurova'mız öyle güzel bir iklime ve coğrafyaya sahip ki verimli topraklarında türlü türlü şifalı bitki yetişmektedir" dedi.

Projeyle birlikte bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini il genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ve bu kapsamda Adana'da yaklaşık 340 da alana yaklaşık 694 bin tıbbi ve aromatik bitki ekimi yapmayı planladıklarını kaydeden Vali Elban, Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti

Değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile ilgili yetkililer katıldı. - ADANA

Vali Elban: Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceğiz
Vali Elban: Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceğiz

Süleyman Elban, Yüreğir, Adana, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: 'Adana'yı tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getireceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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