Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile birlikte Hayati Harrani Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile birlikte Hayati Harrani Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Erin ve Bağlı, bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Erin, kendisine iletilen sorunları not aldı. Bazı vatandaşları sorunlarını ayrıntılı aktarmaları için Valiliğe davet eden Vali Erin, gençlerle de sohbet etti.


Vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Vali Erin ve Bağlı, gece saatlerinde mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:56 Kaynak: İHA
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