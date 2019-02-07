Son Dakika Haberleri: Vali Erol, Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Vali Erol, Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

50 dakika önce

Yalova Valisi Muammer Erol, kentin ekonomik ve ticari hayatında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda oda başkanları ile bir araya geldi.

Vali Erol, Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Yalova Valisi Muammer Erol, kentin ekonomik ve ticari hayatında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda oda başkanları ile bir araya geldi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Çetin ile esnaf ve sanatkarlar oda başkanlarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda, sorun ve taleplerin çözüm önerileriyle beraber oda başkanları tarafından Vali Erol'a iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüş ve önerilerin ilgili kurum müdürlüklerine aktarılacağı belirtilerek, çözüm odaklı kararlar alınabilmesi adına ilgili kurum müdürlüklerinin de sonraki toplantılara katılım sağlaması yönünde görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:29 Kaynak: AA

Aydın, Yalova, Muammer Erol, Ekonomi
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