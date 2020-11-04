Vali Gül, Nizip yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kılıç tarafından karşılanan Vali Gül, yol çalışmalarını yürüten firmayı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yolun yaklaşık 55 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Yolumuzun kalan kısmı da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu yolu hem Adalet Bakanımız, hem milletvekillerimiz, hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de Nizip Belediye Başkanımız takip ediyor. Müteahhit firma da elinden gelen çalışmayı yapıyor. Birkaç menfez ve birkaç kamulaştırma ile ilgili sorunumuz var. Onları Mehmet Sarı Başkanımız takip edecektir. Bu yolun tamamlanması ile birlikte inşallah vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşımı sağlamış olacağız."