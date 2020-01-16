Vali Günaydın, özel harekat polislerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın, özel harekat polislerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Günaydın, özel harekat polislerini ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, operasyonda yaralanan polis memuru Burhan Karadağ için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Günaydın, özel harekat polislerini ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, operasyonda yaralanan polis memuru Burhan Karadağ için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Günaydın, emniyet güçlerinin, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Suç örgütüne yönelik operasyonda yaralanan Karadağ için acil şifalar dileyen Günaydın, "Polis memurumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifa versin. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Günaydın'a, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk eşlik etti.

Kayseri, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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