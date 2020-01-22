Vali Günaydın Talas'ta Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın Talas'ta Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Vali Günaydın Talas'ta Muhtarlarla Bir Araya Geldi

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesine bağlı 30 mahalle muhtarıyla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Günaydın Talas'ta Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesine bağlı 30 mahalle muhtarıyla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.


Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Valilik koordinesinde Talas Sanat Galerisinde düzenlenen toplantıya Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte ilçede görev yapan muhtarlarımız katıldı.


Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, bu toplantılarda ilçelerimizin ve kırsal mahallelerin sorunlarını hep birlikte konuştuklarını ifade etti.


Yönetim anlayışı olarak vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve vatandaşlara en yakın nokta olan muhtarları çok önemsediklerini dile getiren Vali Günaydın, " Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. Sorunların çözümü için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu muhtarlarımız sağlıyor. Muhtarlarımızın yapmış olduğu tespitlerin ne kadar önemli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Tespitleri zamanında ve doğru yaptığımız zaman çözüm bulmakta o kadar kolay oluyor." diye konuştu.


Vali Günaydın'ın, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak noktaladığı konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini ilettiler.


Muhtarlar mahallelerinin sorun ve taleplerini iletmesinin ardından toplantı, hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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