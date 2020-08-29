Vali Gündüzöz'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 98 yıl önce bugün kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin, sene-i devriyesini kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Gündüzöz şunları kaydetti:

"Türk milleti, Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferiyle geldiği ve vatan yaptığı Anadolu'dan hiçbir suretle vazgeçmeyeceğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Başkomutanlık Meydan Muhaberesi zaferiyle tüm dünyaya haykırmıştır. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve vatan kurtarılmıştır. Bu zafer, Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Milletimiz bu şanlı zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir."

Vali Gündüzöz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Allah, bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu mukaddes toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.