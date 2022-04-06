Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı - Son Dakika
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Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı

06.04.2022 21:20

Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyeleri, yerin-250 metre altında madencilerle iftar yaptı.

Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı

BARTIN - Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyeleri, yerin-250 metre altında madencilerle iftar yaptı.

TTK Amasra Müessesesinde çalışan madencilerle Vali Sinan Güner iftarda bir araya geldi. Maden işçisi Talip Uçar tarafından okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftar yemeklerinden yenildi. Yerin eksi 250 metre altında işçilerle aynı sofrayı paylaşan Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri yemek sonrası çay sohbeti yaptı. Madenciler menüsünde mercimek çorbası, tas kebabı ve pilav yer aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Amasra'da yerin metrelerce altında, alın teri dökerek emek mücadelesi veren maden işçilerimizle iftarda bir araya gelen Vali Güner; Bütün madencilerimize kazasız belasız hayırlı çalışmalar dilerim" dedi.

Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı
Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı
Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı
Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı
Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı
Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı

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Sinan Güner, Amasra, Bartın, İftar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Güner, yerin metrelerce altında madencilerle iftar açtı - Son Dakika


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