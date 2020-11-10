Vali Kaldırım'dan maske uyarısı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatacak şekilde takılması gerektiğini bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Havalar soğuyor. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak bizleri hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Maskeyi burnu kapatacak şekilde takalım. Koronavirüs daha ziyade burun yoluyla bulaşıyor. Lütfen hassasiyet."