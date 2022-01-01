Vali Karadeniz yeni yıla girilirken görevi başındaki personeli ziyaret etti - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye merkezi, polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret etti.

İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Vali Karadeniz, mesaideki personelin yeni yıllını kutladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına geçen Karadeniz, burada itfaiye telsizinden anons yaparak, görev başındaki itfaiye ekiplerine yeni yıl temennilerini iletti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığındaki komandoları ve Manisa- İzmir yolundaki Süreyya Tabiat Parkı önündeki polis uygulama noktasını da ziyaret eden Vali Karadeniz, görevdeki personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Karadeniz, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini temenni ederek, il genelinde 3 bin 600 kolluk kuvvetinin vatandaşların yılbaşını huzur ve güvende geçirmesi için görevi başında olduğunu söyledi.

Son günlerde il genelinde Kovid-19 vakalarında kısmi bir yükselme olduğunu dile getiren Karadeniz, 2021 yılı vaka verileri ortalamasına göre daha iyi bir noktada olduklarını ifade etti.

Karadeniz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.