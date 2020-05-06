Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika - Son Dakika

Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü(Kovid-19) ile mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş olan ve immün plazma bağışlayan Dr.

Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü(Kovid-19) ile mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş olan ve immün plazma bağışlayan Dr. Burcu Ayvaz, Polis Memuru Zafer Şahin Gülcan ve İmam Hatip İsa Ali Musaoğlu'nu 'İmmün Plazma Bağışçısı Beratı' ile ödüllendirdi.


Samsun Valisi Osman Kaymak'ın makamında immün plazma bağışında bulunanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Kaymak, immün plazma tedavisi Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalara kullanılması yoluyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Korona virüsle mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. İmmün plazma tedavisi ile daha önce bu hastalığı geçiren vatandaşlarımızın plazma bağışı alınarak, mevcut hastalara aktarılması şeklinde bir tedavi yöntemi uygulanmaya çalışılıyor. Birazdan 'İmmün Plazma Bağışçısı Beratı'nı vereceğimiz üç arkadaşımız da bu hastalığa yakalandılar ve hastalığı atlatarak çok şükür sağlıklarına kavuştular. Kendileri immün plazma bağışı yaparak diğer hastalara da şifa oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ve bütün hastalarımıza bu süreçte çok geçmiş olsun diyorum. 18-60 yaş arası, erkek olanlar ve gebe kalmamış ve düşük yapmamış kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine kan transfüzyonu yapılmamış olanlar gibi birtakım şartları uyan Kovid-19 hastalığından kurtulmuş vatandaşlarımızı immün plazma bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.


"Bugüne kadar 22 ünite plazma bağışı alındı"


İmmün plazma bağışı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Samsun Şubesi'nin koordineli olarak çalıştığını söyleyen Vali Kaymak, "Plazma bağışı alınan merkezlerden biri de Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz olup, bugüne kadar 22 ünite plazma bağışı alınmış, bölgemiz sağlık kuruluşlarında tedavi süreci devam eden hastalara da 61 ünite plazma gönderimi yapılmıştır. Kovid-19 salgını ve Ramazan ayı olması nedeniyle Kızılay Kan Merkezlerinde kan stoklarımız azaldı. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı bu anlamda kan vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı günlerinde Kızılay ile irtibata geçerek Kızılay kan verme noktalarına gidebilirler veya hafta içi de vatandaşlarımız iftardan sonra yine bu noktalara giderek bağış yapabilirler. Buradan Samsunlu vatandaşlarımızdan bu konuda öncülük yapmalarını ve Kızılay kan depolarının tekrar dolması için vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.


"Aynı duyarlılığı göstererek insanları immün plazma bağışı yapmalarını istiyoruz"


Vatandaşlara çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Kovid-19'la ilgili henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte tedavilerde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. İmmün plazma tedavisi de bunlardan bir tanesidir. İmmün plazma verdiğimiz hastalardan sağlığına kavuşanlar oldu. Onun için Kovid-19 hastalığını geçiren doktorumuz, polisimiz ve imam hatibimiz nasıl duyarlılık gösterdiyse, diğer hastalarımızın da iyileştikten sonra aynı duyarlılığı göstererek immün plazma bağışı yapmalarını istiyoruz. İmmün plazma vermek isteyen hastalarımız, 7/24 saati esasına göre 0(362) 311 25 21 no'lu telefondan hizmet veren çağrı merkezimizi aradıkları zaman, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Evlerinden alınıp Kızılay Kan Merkezine götürülerek immün plazmaları alınıyor" ifadelerini kullandı.


"Önlemlere mümkün olduğunca uyalım ve evde kalalım"


İmmün Plazma Bağışçısı Beratı töreninde bağışçılar adına konuşma yapan Doktor Burcu Ayvaz ise, "Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda doktorluk yapmaktayım. İstanbul Havalimanı'na geçici görevli olarak gittiğimde ekip olarak özverili bir şekilde çalışırken Kovid-19 virüsünü kaptım. Virüsü kaptıktan sonra 35 günlük bir karantinanın ardından hastalığı atlattım. Tamamen iyileştikten sonra Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iletişime geçerek immün plazma bağışında bulundum. İmmün plazma bağışında bulunduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tanımadığım bir veya birkaç hastanın şifa bulmasına vesile olabileceğim. Hepimiz, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç umarım bir an önce sonuçlanır. Halkımıza buradan şunu tavsiye edebilirim: Önlemlere mümkün olduğunca uyalım ve evde kalalım" açıklamasında bulundu.


Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak, Kovid-19 ile mücadeleyi kazanan ve diğer hastaları iyileştirmek için immün plazma bağışçısı olan Dr. Burcu Ayvaz, Polis Memuru Zafer Şahin Gülcan ve İmam Hatip İsa Ali Musaoğlu'na Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından düzenlenen İmmün Plazma Bağışçısı Beratı verdi. Törene ayrıca Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım katıldı. - SAMSUN

İmmün Plazma Tedavisi, Kızılay, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 07:14 Kaynak: İHA


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