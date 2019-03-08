Son Dakika Haberleri: Vali Köşger Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Ediyor

Vali Köşger Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Ediyor

11 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadını ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için talep verdi.

Vali Köşger Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Ediyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadını ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için talep verdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, her hafta Cuma günleri uygulamaya koyduğu randevusuz görüşmede vatandaşlarla yüz yüze görüşüp sorunlarına ve taleplerine çözüm getirmeye gayret ediyor.

Vali Köşger, bununla da kalmayıp her fırsatta fakir ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ediyor, sorunlarına anlık çözüm getiriyor.

Vali Köşger, bu kez de İncirliova ilçesinde ihtiyaç sahibi Semiha Erdoğan'ın evini ziyaret etti. Köşger, tek başına yaşayan yaşlı kadına yiyecek, giyecek, evinin bakım ve onarımı için gerekli yardımın yapılması hususunda yetkililere talimat verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

İncirliova, Selim Köşger, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına SGK Bürokrasiyi Azaltmak İçin Borçlanmaları e-Devlet Sistemine Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Köşger Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]