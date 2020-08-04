Vali Oktay Çağatay, Ahlat Gençlik Kampını ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesindeki gençlik kampını ziyaret etti.

Vali Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği tarafından Ahlat'ta yaptırılan 220 yatak kapasiteli Ahlat Gençlik Kampını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik kampı binalarını gezen Vali Çağatay, bitme aşamasına gelen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı 16 bin metrekare açık alan, iki blok halinde 11 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 27 bin metrekare alan üzerine kurulan Ahlat Gençlik Kampının; 60 normal, 4 süit oda, 145 kişilik konferans salonu, 2 yemekhane, oyun alanları ve yeşil alanlardan oluşmakta olup çok yakında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. - BİTLİS