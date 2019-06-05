Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, emniyet teşkilatı personeliyle bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Pehlivan, emniyet teşkilatı personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bayramlaşma Töreni'ne katıldı.

Vali Pehlivan, emniyet teşkilatı personeliyle bayramlaştı, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bayramlaşma Töreni'ne katıldı.

Bayramlaşma törenine katılmak üzere Polis Evi'ne gelen Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile emniyet personeli tarafından karşılandı. Vali Pehlivan daha sonra Polis Evi bahçesinde görev başındaki emniyet personeli ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Burada şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dileyen Vali Pehlivan, "Hep bir araya geldiğimizde konuştuğumuz gibi nöbet devam ediyor. İster Bayburt'ta, isterse sınır vilayetlerimizin birinde olun. Şu anda sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Allah hepsini muzaffer kılsın inşallah. Kendilerine muvaffakiyetler diliyoruz. Bizler burada görevimizi en iyi şekilde yaptığımızda bunun ülke sathına bir moral desteği olarak yansıyacağına inanıyoruz. Dayanışma içerisinde olmak, illa aynı ortamda olmayı gerektirmiyor. Gönül dayanışması da bu bağlamda çok önemli. Bu yüzden yaptığınız görevler kutsal görevler. Vatan hizmeti önemli bir hizmet. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Vali Pehlivan emniyet personeline kazasız, belasız görevler dileyerek vazifelerinde üstün başarı temenni etti.

Programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Güney, Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Hamza Pehlivan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, emniyet teşkilatı personeliyle bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]