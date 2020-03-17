Vali Sarıfakıoğulları: "Giresun'da 30 Koronavirüs şüphelisinin 18'inin sonuçları negatif çıktı,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sarıfakıoğulları: 'Giresun'da 30 Koronavirüs şüphelisinin 18'inin sonuçları negatif çıktı,... - Son Dakika

Vali Sarıfakıoğulları: "Giresun'da 30 Koronavirüs şüphelisinin 18'inin sonuçları negatif çıktı,...

15 dakika önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun'da 30 Koronavirüs şüphelisinin 18'inin sonuçlarının negatif çıktığını, 12'sinin ise sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları:

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun'da 30 Koronavirüs şüphelisinin 18'inin sonuçlarının negatif çıktığını, 12'sinin ise sonuçlarının beklendiğini söyledi.


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal, Giresun'da koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirleri ve çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.


Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Müdürlüğü yetkililerince koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler içeren bir sunum gerçekleştirildi. Giresun genelinde tüm sağlık çalışanlarına gerekli eğitimlerin verildiğini ve verilmeye devam ettiği belirtilirken, herhangi bir olumsuz vaka durumunda gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.


Toplantıda konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Nisan ayı sonuna kadar ildeki toplumsal tüm faaliyetlere ara verildiğini belirterek Giresun'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Sarıfakıoğulları "Vatandaşlarımızdan birbirleriyle olan ilişkilerinde çok yakın mesafede bulunmamalarını rica ediyoruz. Gerekli dezenfekte çalışmalarımızı şehrin tüm yerlerinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Virüsle savaşmak kadar bizi yoran bir diğer konu ise sosyal medyada çıkan asılsız haberler. Bu konuda da özellikle siz değerli basın mensuplarımıza büyük görev düşüyor. Böyle asılsız paylaşımları ciddiye almayalım. Basın olarak bizlere yardımcı olun" dedi.


Giresun'da bugüne dek 30 şüpheli vaka görüldüğünü ve bu şüphelilerden alınan numunelerin 18'inin sonucunun negatif olduğunu belirten Vali Harun Sarıfakıoğulları "12 numunenin sonuçlarını ise bekliyoruz. Giresun'un referans laboratuvarı Samsun'da bulunuyor. Aldığımız numuneleri buraya göndererek sonuçları bekliyoruz. Şu anda ilimizde herhangi bir olumsuzluk yok" diye konuştu.


"Umreden dönen Giresunlular 3 kez kontrolden geçtiler"


Vali Sarıfakıoğulları önceki gün Giresun'a gelen umrecilerle ilgili çıkan haberler üzerine ise "Giresun'a gelen umrecilerimiz 3 kez kontrolden geçtiler. İlki Suudi Arabistan'da, daha sonra yurda ilk giriş yaptıkları havalimanında ve daha sonra da memleketlerine geliş yaptıkları havalimanında, o zaman bakanlığın bir yaptırımı olmadığı için gerekli kontroller sağlandıktan sonra evlerine gönderildiler. Sağlık müdürlüğümüz yetkilileri evde geçirilecek süre içerisinde sürekli onlarla irtibata geçerek durumların seyrini izliyorlar. Şuana kadar herhangi bir problemimiz yok" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Koronavirüs, Ahmet Bal, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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