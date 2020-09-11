Vali Şentürk'den Osmaneli Kaymakamı Ünal'a ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı'na atanan Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.
Şentürk, makamda gerçekleşen ziyarette, Ünal'a görevinin hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Ünal da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçenin genel durumu hakkında Şentürk'e bilgi verdi.
Ziyarette, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik İl Jandarma Komutan vekili Albay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin yer aldı.
Ziyaretin ardından Vali ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen denetimlere katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
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