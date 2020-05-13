Vali Şentürk, Söğüt ve İnhisar'da inceleme yaptı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt ve İnhisar ilçelerini ziyaret etti.

Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ile Hamitabat köyünde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda ve seralarda incelemede bulundu.

İşçilerle sohbet eden Şentürk, Köy Muhtarı İbrahim Metin'den bilgi aldı.

İnhisar ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret eden ve çalışmalar hakkında Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'dan bilgi alan Şentürk, Tarpak köyündeki Sakarya Nehri üzerinde bulunan köprüde incelemelerde bulundu, köprüde çalışma yapılması talimatı verdi.