Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı - Son Dakika

Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, çeltik üretimi hakkında bilgi almak ve çeltik hasadını incelemek amacıyla Gönen ilçesine geldi.

Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, çeltik üretimi hakkında bilgi almak ve çeltik hasadını incelemek amacıyla Gönen ilçesine geldi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ve yörenin en büyük çeltik üreticilerinden Mutlular Grup Tarım İşletmeleri sahibi İsmail Mutlu ekim sahaları ve ürün yetiştiriciliği hakkında Vali Şıldak'a bilgi verdiler.

Vali Şıldak Mutlular Grup Tarım İşletmelerine ait arazide çeltik üretim sahasında hasat işleminde biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasat işlemi gerçekleştirdi.

Vali Şıldak; "Gönen ilçesinde açılışı yapılan Lisanslı depoların törenine katılamamıştım. Bugün hem lisanslı depoları tanımak hem de hasadı başlayan meşhur Gönen pirincinin ekim alanlarını görmek amacıyla buraya geldim. Bereket fışkıran topraklarda Gönen ilçemizde hasat işlemini yerinde uygulamalı olarak gördüm. Verimin arttırılmasında katkısı olan bilinçli, profesyonel işletmecilik yürüten tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. Çeltik üretiminin başlıca unsuru su. Bu sebeple suyun daha verimli ve tasarruflu kullanımını sağlamak için çalışmalar yapmalıyız. Türkiye'yi doyuran Balıkesir ilimizin güzel ilçesi Gönen'de böylesi yatırımda bulunan işletme sahiplerine bol bereketli bir hasat olmasını diliyorum" dedi.

Çeltik üreticisi İsmail Mutlu da "Gönen'de 90 Bin, Manyas'ta 70 Bin dekar alanda çektik ekimi yapılıyor. Mutlular Grup 35 Bin dekar alanda çeltik ekimi yapmaktayız. Ekim sahalarımızda çoğunlukla Gönen Baldosu üretmekteyiz. Gönen Baldosunun bu kadar ayrıcalıklı olmasının en büyük sebebi ekim sahalarımızın toprak, hava yapısındandır. Nisan ayı başlarında ektiğimiz ürünlerimizi yaklaşık 150 gün sonra hasadına başladık. Bu yıl hava şartlarından ötürü ekim işlemi 15 gün sarktığından hasada da yeni başlayabildik.

Ekim sahalarımızda konusunda uzman ve ehil personellerle üretim yapmaktayız. Bu sebepten de en kaliteli verimi randımanı yüksek ürün almaktayız. Çok şükür bu yılda oldukça yüksek verim beklemekteyiz" dedi.

Dünyanın En Kaliteli Pirincini Üretiyoruz

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çeltik üretim sahasındaki hasat işleminin ardından çeltik kurutma alanlarını, bölgenin en yüksek çeltik işlene kapasitesine sahip Mutlular Grup'a ait çeltik fabrikası ve Eylül ayı başında açılışı yapılan Lisanslı depolarda incelemelerde bulundu.

Kendisine fabrika ve lisanslı depolar hakkında bilgi veren Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı- Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ; " İddia ediyorum dünyanın en kaliteli pirincini üretiyoruz. Üretim sahasından hasadı tamamlanan çeltik nakliyesinin ardından fabrikaya girdiği andan itibaren paketlenme aşamasına kadar yeni fabrikamızda el değmeden son teknoloji elektronik eleklerden geçerek işlem tamamlanmaktadır. Bereketli topraklardan sofralarımıza el değmeden üretim yapmaktayız. Lisanslı depoların faaliyete geçmesiyle birlikte ürünlerin korunması ve fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmiş olacak" dedi. Ailesiyle birlikte gezi incelemesi yapan Vali Şıldak Gönen'den memnun bir şekilde ayrıldı. - BALIKESİR

Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı

Balıkesir, Çeltik, Gönen, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı - Son Dakika Ekonomi

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