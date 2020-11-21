Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı - Son Dakika

Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

21.11.2020 13:57
Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında, "Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Öğretmenler günü mesajında Öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Öğretmenler, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusunun neferleridir. Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize imkan sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmemiz ve yarınlara güvenle bakabilmemiz için, eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmeliyiz. Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi, hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bunu sağlamak için; geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim alması ve her birinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda donanımlı olarak yetişmesi en öncelikli hedefimizdir" dedi.

"Öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Vali Şıldak basın bültenini devamında şu ifadelere yer verdi. "Milletlerin ruh ve karakterini şekillendirmede, öğretmenler etkin bir rol üstlenmektedir. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için, öğretmenlerimizin çağı yakalamış, gelişme ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir yapıda olması gerekmektedir. İstenmeden de olsa eğitimde yapılacak bir hata, sadece yetiştirilen bireye zarar vermeyecek, aynı zamanda toplumun geleceğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Değerli öğretmenlerimizin görevlerini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğine yürekten inanıyorum. Ancak; öğretmenliğin çok asil, bir o kadar da hassas bir meslek olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğitime verdiğiniz emek, adeta bir fidanın büyümesini beklerken, o fidanı daha iyi yetiştirmek adına gösterilen gayret ve özveri gibidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize, aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

Öğretmenler Günü, Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak'tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı - Son Dakika


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