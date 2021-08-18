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Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı - Son Dakika

Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı

18.08.2021 10:57
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak Muharrem Ayı dolayısıyla Yeni Ögretmenevinde alevi vatandaşlara düzenlenen iftara katıldılar.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak Muharrem Ayı dolayısıyla Yeni Ögretmenevinde alevi vatandaşlara düzenlenen iftara katıldılar.

Muharrem ayı dolayısıyla alevi vatandaşlara verilen iftarda konuşan Vali Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şıldak, "İftara teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Elbette ki bizler aynı ülkede, aynı coğrafyada birlik beraberlik içinde yaşayan ve bununla gurur duyan, kültürümüzün bütün iyi unsurlarını yürekten benimseyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bakımdan sizlerle kucaklaşmak, bu mübarek Muharrem ayının mübarek vaktinde birlikte olmak, orucumuzu birlikte açmak ve bu ulvi havada ibadetimizi taçlandırmak için bir araya geldik. Bu birliktelik aynı zamanda toplumumuzun bütün katmanlarına verilen bir mesajdır. Bizi biz yapan değerler, Anadolu coğrafyasında yaşayan her insanın sahip olduğu kutsal değere saygı duymakla başlar. Yemeğe iştirak eden bütün hanımefendilere ve beyefendilere ayaklarınıza sağlık diyorum. Sizler buraya gelerek milletimizin, Türkiyemizin milli beraberliğinin pekişmesi adına en büyük mesajı verdiniz" şeklinde konuştu.

İftara Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Emniyet Müdür Vekili Savaş Kaya, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Muhtarlar çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı
Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı

Hasan Şıldak, Muharrem Ayı, Balıkesir, Alevi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Şıldak'tan Muharrem ayı iftarı - Son Dakika


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